„Dlouhý covid“ nejvíc hrozí ženám mezi 50 a 60 lety, ukázal první výzkum na toto téma

Studie vedená doktorkou Claire Stevesovou a profesorem Timem Spectorem z King's College v Londýně vycházela z analýzy údajů, které vložili uživatelé do aplikace COVID Symptom Study. V ní 4182 lidí pozitivních na koronavirus zaznamenávalo informace o svém zdravotním stavu.

Ukázalo se, že ženy trpěly dlouhodobými (tedy trvajícími déle než jeden měsíc) příznaky

covidu až dvakrát častěji než muži; toto ale platilo jen u lidí ve věku do šedesáti let, potom se rizikovost obou skupin v podstatě srovnala.

Starší lidé mají problémy déle

Právě věk byl dalším z nejdůležitějších faktorů, které měly podstatný dopad na dlouhodobost problémů s touto nemocí. Přibližně 22 % lidí ve věku nad 70 let jimi trpělo po dobu čtyř týdnů nebo déle, přitom u lidí ve věku 18 až 49 let to bylo „jen“ asi 10 % osob.

Podle vědců se zdá, že u žen ve věkové kategorii 50 až 60 let se všechny rizikové faktory kombinují, proto je u této skupiny „dlouhý covid“ zdaleka nejčastější.