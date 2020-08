Elon Musk představil mikročip do mozku. Ukázal, jak ho využívá prase Gertruda

Cíle a prostředky

Americký miliardář a technologický vizionář Elon Musk založil firmu Neuralink v březnu roku 2017. Vyvíjet v ní chce technologie pro propojení lidských mozků s počítači. Společnost hodlá vyvíjet mozkové implantáty, které budou přispívat k léčení mozkových poruch, zlepšovat paměť nebo přidávat lidem umělou inteligenci.

To v důsledku znamená, že by už případně nebylo ani nutné psát na klávesnici, ani by nemusely existovat počítačové monitory, neboť vše by se odehrávalo přímo v lidském mozku. Ve výsledku by tak došlo k harmonickému spojení člověka a stroje do něčeho lepšího a většího – tedy v případě, že by vše fungovalo podle Muskových plánů.

Mozkové implantáty by podle Muska nakonec měly zajistit, že lidé se budou moci v budoucnu vyrovnat i nejvýkonnějším počítačům. V páteční demonstraci ale zdůraznil zejména rovinu lékařskou; implantáty by mohly sledovat zdravotní stav svého uživatele a mohly by ho například varovat před srdečním selháním nebo mozkovou poruchou.

Musk už delší dobu vyjadřuje obavy z toho, co by mohl prudký rozvoj umělé počítačové inteligence znamenat pro postavení lidí. V jednom z mnoha tweetů na toto téma uvedl, že nepustit se do této práce by znamenalo pro lidstvo „existenční riziko“.