Proč přišla na svět? I po 95 letech zůstává soška Věstonické venuše pro vědce velkou výzvou

Absolon dokázal místo zpropagovat

Nález odhalil badatelský tým pod vedením Karla Absolona. Ten sice sám u výkopových prací často nebyl, dokázal ale místu zajistit potřebnou popularitu, a tím pádem i peníze pro další výzkum. Jedním z vlivných hostů, které pozval, byl například i prezident Masaryk.

Originál sošky je uložen v útrobách Moravského zemského muzea v chráněném trezoru. Kde přesně se nachází, ví jen několik lidí. K vidění bývá jen při výjimečných příležitostech. Naposledy byla zapůjčena olomouckému Vlastivědnému muzeu na konci loňského roku.

Venuší je víc, Věstonická je dokonalá

Kromě Věstonické venuše našli archeologové na jihu Moravy i další významné památky minulých kultur. Jde například o pozůstatky z Býčí skály na Blanensku nebo nejstarší kresbu v Česku, která se skrývá v Kateřinské jeskyni v Moravském krasu. Zhruba sedm tisíc let je pak stará takzvaná Mašovická Hedvika, půlmetrová soška ženy objevená na Znojemsku.

„Věstonická venuše má unikátní tvary, ta stylizace je perfektní. Tady když změníte něco, rozšíříte boky, tak už to není ono. To je dokonale vyvážený tvar, takových dokonalých tvarů je v paleolitickém období málo, to bychom napočítali snad na prstech ruky,“ popsal archeolog Moravského zemského muzea Martin Oliva.