Zemědělské sucho se začne v Česku rychle rozšiřovat, varují experti

Míru sucha vědci určují jako poměr aktuálního nasycení půdy a průměrného nasycení půdy v letech 1961 až 2010. Zatímco například na jižní Moravě už v tuto dobu sníh ani v dřívějších letech nebýval a zásoby v půdě se neměly z čeho doplňovat, v podhorských oblastech býval.

„Výhled je poměrně pesimistický, protože v předpovědi na devět dnů slibuje trochu srážek jen jeden model, ostatní jsou bez nich. A dlouhodobá předpověď na jeden měsíc počítá s průměrnými teplotami a průměrnými až podprůměrnými srážkami,“ řekl Trnka.

Rostliny pijí vodu dříve

Do jaké míry se sucho rozvine v dalších týdnech a během jara, záleží na množství srážek. „Nyní není nasycení a deficit nijak tragický. Ale vegetace začala letos kvůli teplé zimě a brzkému příchodu jara spotřebovávat vodu brzy, a zásoby se tak velmi rychle vyčerpají,“ upozornil Trnka.

Pokud by se opakoval loňský duben, který byl prakticky beze srážek, projevilo by se sucho velmi rychle a velmi výrazně. „Zatím jsou to ale pouze spekulace,“ poznamenal Trnka.