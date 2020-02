Nasněžilo, ale ne dost. V Česku je stále sucho. Kvůli vodě už se zhoršují sousedské vztahy

Problematické podle něj je hlavně to, že sucho v Česku přetrvává už několik let. „Kdyby současný nedostatek sněhu nastal před patnácti lety, příroda by si pomohla. Ale teď nám bude sníh opravdu chybět a musíme se spoléhat jen na to, že přijde srážkově nadprůměrné jaro,“ upozornil.

Podle Zahradníčka se sucho bude do Česka vracet v budoucnu častěji, než bylo dosud zvykem. „Stejně jako se vyhlašují různé smogové situace, tak bude i komise na sucho. Je dobře, že byla zavedena. Jde hlavně o změnu chování obyvatel, o jejich informovanost, aby věděli, že se zase blíží sucho, tak aby vodu šetřili už s předstihem,“ doporučuje klimatolog Zahradníček.