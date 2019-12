Hvězdné války předpověděly hvězdné války. A objev měsíců za Sluneční soustavou

„Jejich účinek spočívá v tom, že nám dávají možnost zakusit vědecké objevy, pocítit je a pochopit jejich lidský rozměr, vracejí vesmíru pečeť lidskosti. Polidšťují to, co nám bývalo cizí,“ dodávají.

„To je jednoduché, řekl mi, Číňané vždy dokázali něco perfektně postavit, když jim někdo dodal projekt. Ale nedokázali sami inovovat a nic nevynalézali. Chyběla jim představivost. Tak vyslali delegaci do Spojených států, do Applu, Microsoftu a Googlu a požádali ty, kteří tam pracovali a vynalézali budoucnost, aby jim řekli něco o sobě. Nalezli jeden společný znak: všichni v mládí čítávali sci-fi a mnohé z nich inspirovaly Hvězdné války,“ popsal Gaiman.

Tento projekt prosadila administrativa Ronalda Reagana, která ho také odpískala. Za proinvestovaných 30 miliard dolarů nevzniklo nakonec vůbec nic.

Myšlenka však nezapadla. Začátkem tohoto týdne, v den premiéry nejnovějších filmových Star Wars, oznámilo Rusko, že buduje ve vesmíru nový obranný systém, který by měl zemi bránit před raketami.

A jen den předtím chválil americký Senát soubor zákonů, které umožňují vznik „Vesmírných jednotek USA“. Vedle pozemního vojska, námořnictva, letectva, námořní pěchoty a pobřežní stráže budou šestou samostatnou složkou armády Spojených států.

Věštecké války

Svět Star Wars je plný hvězd, kolem nichž obíhají planety. V sedmdesátých letech dvacátého století, kdy tato filmová sága vznikala, byla existence planet u hvězd mimo Sluneční soustavu velkou neznámou. A právě v té době se také začalo s pátráním po takových světech. Vědci jim začali říkat exo-planety.

Film Hvězdné války: Nová naděje přišel v roce 1977 s množstvím takových světů: pouštní Tatooine, důlní Kessel, plynný Yavin nebo Yavin 4. Ve stejném roce, kdy šel tento film do kin, vypustila NASA dvě robotické sondy Voyager do vnější Sluneční soustavy. Staly se prvními člověkem vytvořenými předměty, které vycestovaly do mezihvězdného vesmíru.