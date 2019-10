Unikátní korespondence nebo rozpis služeb hlídačů. V Terezíně se našly věci z židovského ghetta

Suť ukrývala i transportní kartičky. „Dostávali je vězni, když směřovali do Terezína a z Terezína pryč,“ řekl Smutný. Některé z nich byly i s číslem bloku, tedy domu, který byl za ghetta takto označen. V jednom z nich žila i adresátka nalezených dopisů. „Nevíme, jestli se dopisy dostaly přímo k ní,“ dodal sběratel.

Vzpomínky mrtvých

Mezi nalezenými materiály je také slamník, kufr, transportní lístky, lahve z terezínského pivovaru a řada drobných předmětů denní potřeby, uvedl již dříve Radiožurnál. Mezi nalezenými dokumenty je třeba i rozpis služeb hlídačů na toaletách. „Jsem nadšený, tohle jsem nikdy neviděl. Určitě to půjde na novou výstavu. Je třeba lidem ukázat, že něco tak absurdního v terezínském ghettu existovalo,“ řekl rozhlasu historik Tomáš Federovič.

Písemnosti z druhé světové války předali historikové správcům památníku v Terezíně. Veřejnost by je mohla vidět do dvou let v obnovených expozicích. Dokumenty z doby Rakouska-Uherska bude vystavovat ve svých prostorech město.