Velká Británie investuje do lékařských robotů miliardu a půl. Jsou už přesnější než lidé

Nové operační metody britští lékaři v současnosti testují v pilotním projektu, který má připravit nasazení robotů do praxe. „Není to ve skutečnosti robot, který by prováděl zákrok jen sám o sobě. Je to chirurg vybavený zkušenostmi a znalostmi, který robotovi říká, co má udělat,“ popisuje Jonathan Morton, lékař a konzultant.

Doktoři o práci nepřijdou

Přesto že britská Národní zdravotní služba na budoucí nasazení robotů vyčlenila už bezmála jeden a půl miliardy korun, neznamená to, že dnes operující lékaři přijdou o práci. „Roboti nepřevezmou to, co chirurgové dělají. Roboti se stanou integrální součástí nástrojů, které chirurgové při operacích používají,“ tvrdí Richard Kerr, neurochirurg a člen rady Královské chirurgické komory.

Odborníci se ale domnívají, že v dlouhodobé perspektivě příštích asi dvaceti let roboti některé rutinní zákroky budou moci převzít úplně. Viditelným přínosem jejich nasazení už teď může být větší objem a dostupnost některých zákroků - zejména v obecně šetrné laparoskopii.

„To přináší pacientům snížení komplikací, zmírnění bolestí, rychlejší návrat do zaměstnání a podobně,“ říká chirurg Mark Slack. Pro pacienty může nástup robotů v Británii znamenat i zkrácení často nepříjemně dlouhého čekání na nutnou operaci.