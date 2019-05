Chemikálie z opalovacích krémů se dostávají do lidské krve, ukázala americká vládní studie

Experti nicméně zatím neříkají, že by lidé měli přestat opalovací krémy používat. Doposud stále platí, že hrozba vyplývající z jejich nepoužívání je výrazně vyšší než ta vyplývající z jejich aplikace. „Obávám se, že teď lidé nebudou opalovací krémy používat,“ říká Shinkaiová. „Víme, že ultrafialové sluneční záření má na kůži velmi nebezpečný dopad. Způsobuje stárnutí kůže, popáleniny, melanomy a jiné druhy rakoviny,“ dodává dermatoložka.

Jejich množství výrazně překročilo hranici, která je povolená pravidly FDA. „Nešlo o to, že by jich bylo o trochu víc – jednalo se o řádově větší množství,“ potvrdila dermatoložka Kanade Shinkaiová.

Výzkum FDA ukázal, že se v krvi pokusných subjektů dramaticky zvýšila koncentrace čtyř chemikálií obsažených v opalovacích krémech poté, co je použili způsobem uvedeným v návodu.

Výzkum vedl David Strauss z FDA. Jeho výsledky vyšly 6. května v odborném časopise Journal of the American Medical Association .

S jejím postojem souhlasí i další dermatoložka Michele Greenová, která se na studii nepodílela. „Je to matoucí. Ta čísla jsou sice vyšší, než FDA doporučuje, ale ve skutečnosti nevíme, co znamenají s ohledem na lidské zdraví. Já bych nechtěla, aby lidé pod vlivem této práce přestali opalovací krémy využívat.“

Pro nový výzkum našla FDA 24 dospělých dobrovolníků, kteří čtyřikrát denně použili opalovací krém, sprej nebo jiný opalovací přípravek; vždy na 75 procentech těla.

Vědci během týdne pokusů odebrali těmto lidem po 30 vzorcích krve, aby zjistili, jestli se chemikálie dostaly do jejich těl. Ukázalo se, že po použití se úroveň všech čtyř výše uvedených chemikálií v krvi výrazně zvýšila. „Rozhodně je tu důvod ke znepokojení. Protože každý přípravek, který si kupujete, by měl být otestovaný a vy věříte, že je bezpečný a efektivní,“ uvedla Shinkaiová, která psala úvod ke zmíněné studii. „U opalovacích přípravků to nikdy nebylo prokázáno.“

Je potřeba více dat

Vědci ale uklidňují veřejnost, že šlo jen o relativně malou studii v laboratorním prostředí. Je potřeba výrazně většího výzkumu, který by podrobněji prozkoumal celý fenomén. „Je možné, že to bude mít opravdové důsledky v reálném světě, ale také se může ukázat, že to nic neznamená,“ komentoval práci profesor Raman Madan.

Podle Shinkaiové existuje bezpečná varianta pro ty, kdo se chemických opalovacích krémů obávají – jsou jí minerální opalovací krémy, jež jsou založené na poněkud odlišném principu: sluneční záření nepohlcují, ale odrážejí.