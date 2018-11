Český parazitolog Lukeš dostal vrcholné ocenění Americké asociace pro rozvoj věd

„Kolega Julius Lukeš se vypracoval ve světově uznávaného odborníka v oblasti evoluce parazitických i volně žijících prvoků a mechanismů jejich adaptace k parazitismu. Jeho vědecké zájmy přesahují dalece do oblasti obecných otázek biodiverzity, významu mikroorganismů v biosféře naší planety i v biologické integritě člověka,“ uvedl v tiskové zprávě ředitel Biologického centra Akademie věd (AV) Libor Grubhoffer.

Expert na parazitické prvoky

Lukeš je ředitelem Parazitologického ústavu Biologického centra AV a profesorem na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Více než 20 let se zabývá molekulární biologií parazitických prvoků, kteří způsobují řadu závažných onemocnění. Od roku 2004 je členem Učené společnosti ČR, v roce 2009 se stal prvním mimopražským laureátem ocenění Praemium Academiae, v roce 2014 byl přijat do řad Americké mikrobiologické akademie (American Academy of Microbiology) a v roce 2015 do Evropské mikrobiologické akademie (European Academy of Microbiology).