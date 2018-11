Větrné elektrárny fungují jako vrcholoví predátoři, popsal výzkum

„Bylo to pozoruhodné, viděli jsme drobné změny v chování, vzhledu i fyziologii těchto ještěrů,“ uvedla ekoložka Maria Thakerová, která je hlavní autorkou studie. V blízkosti větrníků ubývalo nejen množství dravců, ale docházelo tam také k menšímu počtu jejich útoků na plazy. Ti se pak právě v okolí elektráren chovali mnohem méně obezřetně, než kdyby museli reagovat na přítomnost ptáků. Vědci byli schopní dostat se k sitanám pětkrát blíže než v oblastech, kde jsou ještěři ohrožení neustálými útoky dravců. A když je vědci odchytili a měřili jim hladinu stresových hormonů v krvi, ukázalo se, že za dvacet let, co se v Západním Ghátu tyto elektrárny staví, výrazně poklesla.

Rozumné využívání větrné energie

O větrných elektrárnách je již z minulosti dobře známé, že mohou narušovat migrační toky ptáků a také jich značné množství zabíjí. Nová práce publikovaná v časopise Nature Ecology & Evolution ale přichází s novou tezí: větrné farmy z hlediska ekologie fungují velice podobně jako vrcholoví predátoři. Dostali se totiž nad dosavadního vrcholného predátora této oblasti, což byli právě draví ptáci.