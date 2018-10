Brněnští studenti zvítězili s bezpilotním Žralokem na mezinárodní soutěži letadel

Ve vzduchu rozpětí křídel pět metrů, při stání na letištní ploše jen necelý metr. Právě toto zmenšení rozpětí společně s unikátním klikovým mechanismem, který vyvinuli brněnští studenti z týmu BUT Chicken Wings, nejvíce oslovilo odbornou porotu mezinárodní soutěže New Flying Competition v Hamburku. Bezpilotní letoun se jmenoval Shark – neboli žralok.

„Druhý let cílil především na odolnost konstrukce při předepsaném zatížení +3G v sinusovém letu třikrát po sobě,“ doplnil. Přestože z druhého letu si tým odnesl malou penalizaci, BUT Chicken Wings se nakonec radoval z vítězství.

Přestože New Flying Competition skončila teprve před dvěma týdny, studenti už se pustili do příprav na novou sezonu. „Soutěž nás jednoduše nadchla. Navázali jsme nové kontakty s dalšími týmy a ocenili jsme vysokou úroveň soutěže spojenou se zájmem vysoce postavených odborníků v letectví. Do dalších závodů máme ještě větší motivaci a odhodlání,“ doplnil koordinátor týmu Jan Pejchar.

„Tým je otevřený i pro nové členy z řad studentů bakalářského nebo magisterského studia na VUT, už nyní si zájemci například mohou vybrat bakalářské práce spojené s konstrukcí nového letadla,“ dodal Pejchar. Právě možnost získat praktické zkušenosti se stavbou letadel už během studia je největším přínosem pro každého studenta, který se stane členem BUT Chicken Wings.