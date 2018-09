Vlčí mumie z doby ledové nadchla Kanadu. Objevili ji zlatokopové

Podobně nadšení jsou z objevu i vědci z jiných zemí. Pro britský deník Guardian se vyjádřila paleontoložka z univerzity v Edinburgu Elsa Panciroliová: „Kosti vlků z doby ledové jsou na Yukonu poměrně běžné, ale najít takhle zachované zvíře je prostě výjimečné. Skoro byste si ho chtěli pohladit. Jde o krásný pohled do doby ledové.“

Vědci nyní doufají, že se z podrobné analýzy dozví nejen to, jakou potravou se obě zvířata živila, jak vypadal jejich život a doba, ale především že se jim podaří získat vzorky DNA jak samotných zvířat, tak také mikroorganismů v jejich tělech. To by mohlo pomoci mnohem lépe popsat, jak se tato zvířata vyvíjela nebo jak fungoval jejich imunitní systém, nová odhalení by pak mohla přepsat evoluční strom vlků, a tedy i psů.