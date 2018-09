K Měsíci poletí japonský miliardář a osm umělců. Elon Musk představil posádku pro let jeho nové kosmické lodi

Japonský podnikatel prozradil, že s sebou k Měsíci chce vzít šest až osm umělců, ve videu zveřejněném na jeho stránkách dearmoon.earth je uvedeno, v jakých oborech by měli vynikat: režisér, malíř, tanečník, spisovatel, hudebník, módní návrhář, sochař, fotograf a architekt.

Jusaku Maezawa, bývalý bubeník punkové kapely, začal s podnikáním koncem 90. let v hudebním průmyslu. V roce 2004 založil internetový obchod s oblečením Zozotown. Proslul jako nadšený milovník umění. Například vloni koupil v aukci za rekordních 110,5 milionu dolarů (asi 2,4 miliardy korun) obraz amerického umělce Jeana-Michela Basquiata.

Cesta s prvním turistou k Měsíci by se měla uskutečnit v roce 2023, kolik peněz za ni dvaačtyřicetiletý japonský podnikatel zaplatil, zveřejněno nebylo.

Video of #dearMoon 001_Project Movie (日本語字幕)

Na oběžnou dráhu Měsíce by se měli podívat jako první lidé od 70. let, kdy Spojené státy skončily s vesmírným programem Apollo. Cestu má umožnit zcela nová, mohutná a opětovně využitelná raketa BFR (Big Falcon Rocket), s níž chce SpaceX kolonizovat i Mars a na jejíž konstrukci zatím firma pracuje.

Na cestě by měli strávit přibližně pět dní, během té doby budou tvořit umělecká díla, která údajně ještě svět nespatřil, nepoznal a neslyšel.

„Kdyby mohl Pablo Picasso vidět Měsíc zblízka, jaký obraz by namaloval? Kdyby John Lennon mohl vidět zakřivení Země, jaké písně by napsal? Kdyby se vydali do vesmíru, jak by dnes vypadal svět? Lidé jsou tvůrčí a mají velkou představivost. Všichni máme schopnost snít sny, které nikdo předtím nesnil, zpívat písně, které nikdo nezpíval, malovat něco, co nikdy nebylo. Doufám, že tento projekt inspiruje snílka v každém z nás. Společně s nejlepšími umělci Země zamířím k Měsíci… jen o trošku dřív než ostatní lidé. Jsem opravdu požehnán touto příležitostí stát se hlavním kurátorem projektu dearMoon.“

Podle Muska vývoj této rakety pokračuje zatím bez problémů a víceméně podle plánů – první krátký testovací let by mohl proběhnout už za rok. Její vývoj stojí přibližně pět miliard dolarů, což je podle Muska sice částka vysoká, ale pro projekt takového rozsahu a významu přijatelná a vlastně i „skvělá“. Pro SpaceX to ale není závratná suma – náklady na vývoj rakety tvoří pouze kolem pěti procent rozpočtu této společnosti.

První loď se bude jmenovat Srdce ze zlata (Heart of Gold), jak už Musk říkal před několika lety a nyní to potvrdil. Jde o narážku na knihu Douglase Adamse Stopařův průvodce po galaxii, kterou Musk miluje – vloni ji například poslal do vesmíru na palubě automobilu Tesla.