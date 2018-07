Lidé se dostali do Asie mnohem dříve, než se vědci domnívali

Objev kamenných nástrojů v Číně, které jsou staré 2,12 milionu let, prodlužuje nejméně o 270 000 let přítomnost člověka na asijském kontinentu. Vyplývá to ze studie zveřejněné časopisem Nature.

Dosud platil za nejstarší lidskou stopu mimo africký kontinent nález lidských ostatků na gruzínské lokalitě Dmanisi, jejichž stáří vědci určili na 1,8 milionu let.

Kamenné nástroje nalezl vědecký tým pod vedením Čao-jü Čua z čínské akademie věd v provincii Šen-si na jihu čínské sprašové plošiny.