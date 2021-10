Ředitel Dopravního podniku Mostu a Litvínova zůstává ve funkci i přes výtky jednoho z měst

Modernizace tramvajové trati mezi oběma městy za sedm set milionů korun, z čehož 470 milionů má pokrýt dotace, je v posledních letech největší investicí dopravního podniku obou měst. Stavbaři při práci narazili na dva mostky, které bude nutné kvůli jejich špatnému stavu zřejmě strhnout a postavit nové.

Kvůli zpoždění prací vedení dopravního podniku jedná o změně harmonogramu projektu tak, aby podnik nepřišel o státní dotaci. Litvínov vytýká řediteli, že manažersky investici nezvládl, přestože se připravuje už od roku 2013.

Litvínovská starostka Kamila Bláhová (ANO) řekla, že dopravní podnik město Litvínov dlouhodobě neinformuje a komunikace je nevyhovující. Primátor Mostu Jan Paparega (ProMOST) už dříve uvedl, že k odvolání ředitele nevidí důvod a že informace od podniku dostává.

Zaměstnanci se za ředitele postavili

Dopravní podnik zaměstnává zhruba čtyři sta lidí. Více než polovina z nich podepsala petici za ponechání Dunovského ve funkci. Někteří z nich se v pondělí sešli v sídle podniku, kde představenstvo zasedalo.

Rekonstrukce tramvajové trati mezi Mostem a Litvínovem začala v dubnu 2021. Opravy jsou rozděleny do dvou etap, letos by se měla dokončit opravy trati ze Záluží směrem do Mostu. Příští rok by měla stavba pokračovat od Záluží do Litvínova.