V Polsku se neplodným párům naskytla možnost dostupného umělého oplodnění

Janek je vymodleným dítětem. Rodiče se o jeho početí snažili pět let. Jeho matka umělé oplodnění ještě stihla podstoupit na podzim 2016. „Platila jsem jen léky, a to ani ne všechny. Pokud by to nebylo hrazeno státem, asi bychom si to nemohli dovolit,“ svěřila se Justyna Bajerová.

Byla jednou z posledních v Polsku, které proceduru pokrylo pojištění. Tehdejší vládní strana PiS krátce poté tuto možnost zrušila. Argumentovala třeba ztrátou kontroly nad lidským genomem. Bajerová a tisíce žen vyšly do ulic, ale jejich snažení bylo marné. Mnoha rodičům – zejména nemajetným – se rozplynula šance na početí.

„Pokud by program trval po celých osm let, během kterých byl zrušený, tak by z něj mohlo čerpat kolem 60 až 80 tisíc párů,“ upozornila Marta Gornová, ředitelka nadace Nasz Bocjan. Po říjnových volbách je ale v polském Sejmu nová většina. A ta chce mezi prvními zákony přijmout i ten o obnově financování umělého početí. Vyčlení na to ročně v přepočtu 2,5 miliardy korun.

„V posledních letech jsme v Polsku žili pod diktaturou jedné nemocné ideologie,“ řekla Klaudia Jachirová, poslankyně z Občanské koalice. „Katolíci mají v Polsku právo, aby jejich hlas byl slyšet,“ namítl Dariusz Matecki, poslanec za PiS. Část poslanců této strany, kteří byli dříve proti, teď zákonu vyjádřili podporu – i s ohledem na volby, ve kterých PiS ztratila hlasy zejména u žen.