Začal soud k vraždě učitele Patyho. Francií otřásá i další případ s možným rasovým podtextem

Hlavní soudní proces s plnoletými osobami zapojenými do vraždy učitele začne ve Francii zhruba za rok. Útočník mezi stíhanými není, protože ho krátce po činu zastřelila policie.

„Život Samuela Patyho mohl být zachráněn, kdyby během dvou hodin, co byl útočník před školou, někdo na jeho přítomnost upozornil,“ prohlásil Louis Cailliez, právní zástupce sestry Samuela Patyho.

Tehdy osmnáctiletý Čečenec Abdulak Anzorov zavraždil středoškolského učitele Patyho 16. října 2020 na pařížském předměstí Conflans-Sainte-Honorine, a to tak, že mu uříznul hlavu. Motivem byla podle policie pomsta za to, že pedagog s žáky hovořil o svobodě slova a ukazoval jim při tom karikatury muslimského proroka Mohameda.

Do soudní síně dorazili i učitelé

Do soudní síně dnes podle AFP dorazila zhruba desítka Patyho kolegů z pedagogického sboru. Učitelé se do procesu zapojili jako civilní strana, ačkoli s tímto záměrem nesouhlasila francouzská prokuratura.

„Je to úleva, tři roky čekáme na to, až uslyšíme vyjádření našich studentů,“ řekla podle AFP k zahájení procesu jedna z bývalých Patyho kolegyň. Podle vyjádření další z nich se tragédie vkrádá pedagogům do myšlenek každý den a výuka už se „vůbec nepodobá té dřívější“.

Podobně se k procesu připojilo i francouzské ministerstvo školství. Ministr Gabriel Attal AFP řekl, že úřad chce „pevně ujistit o své vůli hájit hodnoty republiky, které ztělesňoval Samuel Paty“.