Netanjahu to nemůže ustát, přišel o svou nejsilnější politickou kartu, říká Kalhousová

Už v uplynulých dnech bylo v Izraeli avizováno, že bezprostředně po skončení války proti teroristickému hnutí Hamás začne vyšetřování, které má odhalit, kdo nese politickou a bezpečnostní odpovědnost za útok ze 7. října, při kterém teroristé v Izraeli povraždili čtrnáct set lidí.

„Myslím, že politicky to Netanjahu nemůže ustát. Kromě vyšetřování, které se teprve povede, už teď Netanjahu ztrácí své voliče. Vidíme to na průzkumech, které jsou k dispozici. Osmdesát procent Izraelců jej viní z toho, co se 7. října stalo. Je to skoro sedmdesát procent jeho voličů,“ upozorňuje Irena Kalhousová s tím, že je Netanjahu pod ohromným tlakem a dělá chyby.

„Ta jeho nejdůležitější politická karta ‚Mistr Security‘ je pryč, je pošpiněná. Ukázalo se, že Netanjahu není schopen zabezpečit Izrael. Myslím, že je to začátek jeho konce. Kdy přesně přijde, to si netroufám odhadnout – jestli během války, po válce, nebo ve volbách, které budou následovat,“ nastínila v Horizontu ČT24.

Tlak poroste

„Zdá se, že izraelská politická a možná i ta vojenská elita mají pocit, že není dobré měnit ‚generála‘ uprostřed boje. (…) Ale myslím, že čím déle bude konflikt trvat, uvidíme větší a větší tlak na to, aby Netanjahu zodpovědnost vyvodil a možná i odstoupil,“ dodala analytička.

Osobní odpovědnost za to, že nedokázal zemi před teroristy uchránit, už dřív přijal šéf Šin Betu Ronen Bar. Izraelská vláda naopak odmítá tvrzení egyptských zdrojů, že zlehčovala jejich varování před bezprecedentní hrozbou ze strany Hamásu.