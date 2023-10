Polsko prodloužilo kontroly na hranicích se Slovenskem

Polsko prodlužuje kontroly na hranicích se Slovenskem, platit by měly do druhého listopadu. Oznámil to polský ministr vnitra Mariusz Kamiński, jehož cituje portál onet.pl. Ve středu tentýž krok udělalo Česko, namátkové kontroly na hranici se Slovenskem potrvají obdobně do druhého listopadového dne.