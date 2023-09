Slovenské volby prověří, jak se daří potírat dezinformace. Jourová apeluje na velké platformy

Signatáři unijního kodexu o dezinformacích, kterých je přes čtyřicet a mezi které patří velké společnosti, jako je Meta, Google či Microsoft, mají v úterý zveřejnit obsáhlou zprávu o tom, jak jejich boj s dezinformacemi během posledních šesti měsíců vypadal.

„Cením si jejich úsilí, ale očekávám, že vyvinou ještě větší,“ okomentovala zprávu eurokomisařka Jourová. „Ruská propaganda je na internetových platformách stále velmi výrazně přítomná. Kreml bojuje bombami na Ukrajině, pomocí slov pak všude jinde, včetně Evropské unie,“ dodala.

Velké internetové společnosti by se nyní podle ní měly soustředit na navýšení svého úsilí a rovněž investic do ověřování faktů. To znamená i zapojit více lidí, kteří budou informace prověřovat a kteří budou hovořit více jazyky. Podle nedávných informací měla například síť Facebook jen jediného člověka, který ověřoval fakta a prověřoval informace a hovořil slovensky. Tato situace se podle Jourové zlepšila.