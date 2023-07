Dezinformátoři platí za modré fajfky na Twitteru. „Důvěryhodně“ šíří fámy o Ukrajině

Několik twitterových účtů s modrou ikonou tento příspěvek sdílelo. Zhlédnut byl více než milionkrát. BBC Verify jej vystopovala zpět na prokremelské kanály v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram. Obrázek použitý v příspěvku se objevuje v ruském vojenském blogu z roku 2012 o střelecké soutěži pořádané na střelnici poblíž Moskvy.

Server uvedl, že se mu nepodařilo najít žádné on-line články s tímto titulkem a obrázkem. Dodal, že neexistují žádné důkazy o tom, že by během nedávných masových nepokojů ve Francii byly použity nějaké zbraně, které Ukrajině poskytly USA.

Žádné důkazy o „továrnách na děti“ na Ukrajině

Několik ověřených twitterových účtů pak nedávno propagovalo tvrzení, že Rusko objevilo na Ukrajině „továrny na děti“. Děti ve věku od dvou do sedmi let jsou prý „továrně pěstovány“ a buď posílány do „dětských sexuálních nevěstinců“, nebo aby jim byly odebrány orgány a prodány na Západě.

BBC Verify vypátrala původ tvrzení v článku zveřejněném v březnu časopisem The People's Voice, což je alternativní název pro YourNewsWire, který byl organizacemi ověřujícími fakta označen za jednoho z největších producentů falešných zpráv na internetu.