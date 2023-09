Trudeau nařkl Indii ze zapojení do vraždy představitele Sikhů. Dillí varuje občany před cestou do Kanady

„Vzhledem k rostoucím protiindickým aktivitám, politicky tolerovaným zločinům z nenávisti a zločinnému násilí v Kanadě by všichni občané Indie v této zemi i ti, co se tam chystají cestovat, měli být maximálně opatrní,“ uvedlo indické ministerstvo zahraničí. Některým kanadským regionům by se podle něj měli Indové zcela vyhýbat.

Roztržka se odehrává necelé dva týdny poté, co se Trudeau v Indii zúčastnil setkání skupiny G20, kde indického premiéra o zjištěních kanadských vyšetřovatelů osobně informoval.

Módího vláda tvrzení Kanady o zapojení indických tajných služeb do vraždy zastánce samostatného státu Sikhů Hardeepa Singha Nijjara kategoricky popírá. Za stejný provaz spolu s ní táhne i opoziční Indický národní kongres. „To, že Trudeau brání teroristu Hardeepa Singha Nijjara, je naprosto ostudné,“ napsal na síti X jeden z jejích poslanců. V zemi dokonce propukly protesty.

Kanada zatím veřejně nesdělila, proč Indii z podílu na vraždě separatisty podezírá. Pachatelé dopadeni nebyli.

Indické ministerstvo zahraničí už apelovalo především na indické studenty v Kanadě, aby se měli na pozoru. Podle agentury Reuters přichází od roku 2018 nejvíc zahraničních studentů do Kanady právě z Indie. V loňském roce jejich počet dosáhl téměř 320 tisíc, což je asi 40 procent všech studentů ze zahraničí.

Zastánce státu Sikhů

Nijjara, který byl zastřelen 18. června před sikhským chrámem ve městě Surrey v provincii Britská Kolumbie, v roce 2020 označila indická vláda za teroristu, neboť podporoval vznik nezávislého sikhského státu Chálistánu v oblasti indického Paňdžábu.

V Kanadě žije nejpočetnější sikhská menšina mimo indický Paňdžáb. Podle posledního sčítání lidu z roku 2021 se k tomuto náboženství v Kanadě hlásí zhruba 770 tisíc lidí.