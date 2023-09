Atlantické pobřeží je chladnou, ale vřelou perlou Francie

Tyto betonové ponorkové skrýše a suchý dok tak velký, že by v něm šlo případně opravit i největší německé bitevní lodě Bismarck a Tirpitz, však brzy přitáhly pozornost britských bombardérů. Kvůli tomu je v Saint-Nazaire historických památek opravdu málo. Výjimkou jsou právě zmíněné bunkry, které nálety – na rozdíl od okolní městské zástavby – vydržely a je možné je navštívit. Německé ponorky už v nich sice nejsou, zato je možné navštívit v jednom z doků zakotvený L'Espadon – první francouzskou ponorku určenou k vojenským plavbám pod arktickým ledem.

Válka ale příběh města neuzavřela. Ihned po ní se místní vrátili ke stavbě zaoceánských parníků – k tradici, která je zde živá dodnes. Byly tu postaveny největší moderní osobní lodě světa Queen Mary 2 a Wonder of the Seas. V současnosti se zde pracuje na dokončení dalšího obřího parníku, 316 metrů dlouhého Celebrity Ascent, který má vyplout na moře letos v prosinci.