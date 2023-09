Většina pejskařů v Americe je skeptická vůči očkování, odhalila nová studie

Pochybnosti prostupují společností

Data by měla teoreticky signalizovat mimořádný pokles v očkování domácích zvířat. Nic takového se ale zatím neděje. „Chápu to váhání veřejnosti kolem vakcín obecně. Pokud jde ale o psy, myslím si, že jsou docela nutné. Psi jsou prostě mnohem méně čistotní než my lidé a dokážou chytit spoustu různých věcí. A pokud se dál šíří, není to dobré,“ říká majitel psa z Long Beach SinJin Chun.

To, že se očkování psů zatím stále drží, a to i přes pochybnosti většiny majitelů, je fakt, který potvrzují i statistiky. „To, že lidé mají negativní názory na očkování, neznamená, že by své mazlíčky neočkovali,“ vysvětluje Motta.

Pochybnosti v nedávné minulosti živily často nesmiřitelné debaty ohledně účinnosti a přínosu vakcín proti koronavirům u lidí. „Myslím, že jde o zpochybňování řady věcí ve světě. A mám za to, že to zapadá do veškeré skepse, kterou ve společnosti vidíme,“ podotkl veterinář Todd Calsyn z Laurel Pet Hospital v Los Angeles.