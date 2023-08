V polské obci se propadly hroby nebo dětské hřiště. Stály na zaplavených šachtách

Marta Downarowiczová se do Trzebini přestěhovala s manželem před třemi lety. Vzali si hypotéku, koupili dům a pustili se do oprav. „Bohužel všechny rekonstrukční práce jsme museli zastavit, když se tady v prosinci objevila první propadlina,“ líčí.

„Propadliny nebyly v minulosti tak velké a neobjevovaly se tak často. To až teď,“ říká obyvatelka obce Agnieszka. Státní podnik pro zahlazování důlní činnosti má šachtu ve správě patnáct let. Spodní vodu začal znovu odčerpávat až nyní. „Pozorujeme značný pokles počtu propadlin. Od května jsme měli co do činění jen se dvěma,“ podotýká mluvčí Společnosti pro restrukturalizaci dolů Mariusz Tomalik.

Jedna propadlina se objevila právě u domku Marty Downarowiczové. Ta se logicky ptá, zda bude možné na jejím pozemku něco postavit. „Nejsme schopni na ty otázky odpovědět. Dosavadní poznatky říkají, že tam ty problémy budou i nadále,“ poznamenává Jaroslawska-Sobórová z hornického institutu.

Jediným způsobem, jak rodině a dalším obyvatelům města trvale pomoci, je úplné odvodnění krajiny a přehrazení řeky. To ale zase část majitelů pozemků odmítá.