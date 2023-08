Američany dříve znechutila i jízda v opilosti, z desítek Trumpových obvinění ale otupěli, píše NYT

Obvinění bývalého šéfa Bílého domu Donalda Trumpa ze spiknutí, uchovávání tajných materiálů a dalších přečinů nejprve společnost šokovala, současných 91 obvinění vůči Trumpovi už ale Američany tolik nevzrušuje. Píše to v analýze list The New York Times. Republikáni v reakci na nejnovější kauzu hovoří o politicky motivovaném stíhání a „honu na čarodějnice“, lídři Demokratické strany zase zdůrazňují rovnost všech Američanů před zákonem.