U Floridy zřejmě naměřili dosud nejvyšší teplotu vody u hladiny moře

Vody u Floridy se ohřívají na nevídanou úroveň v důsledku extrémně dlouhých veder, která tento týden opět nabírají na intenzitě. Potenciálně rekordní záznam přišel v pondělí odpoledne místního času ze senzoru v hloubce asi 1,5 metru v zátoce Manatee Bay na samém jihu Floridy. Přibližně o jeden stupeň nižší teplotu hlásila předtím bóje u nedalekého ostrůvku Murray Key.

Dosud nejvyšší zaznamenanou teplotou mořské vody je podle studie z roku 2020 hodnota 37,6 stupně Celsia, kterou naměřili v zátoce Perského zálivu u Kuvajtu.

Z Floridy zprávy o teplotách vody šplhajících výrazně nad třicet stupňů přichází již několik dní, zatímco v oblasti panují rekordně dlouhá vedra. List The New York Times minulý týden psal o tom, že koupat se v těchto dnech v oceánu je zde jako ponořit se do „hustého, bublajícího syrupu“. Vědci varují, že vývoj by mohl zdecimovat místní populaci korálů.

Rozpálená města

Extrémní teplota vod u Floridy je jedním z mnoha důsledků veder, která svírají jih Spojených států už déle než měsíc. Město Miami zažilo přes čtyřicet po sobě jdoucích dní s pocitovými teplotami nad sto stupňů Fahrenheita, tedy skoro 38 stupňů Celsia. Předpověď takovéto podmínky očekává i pro zbytek týdne.

Výrazně zasažené jsou také státy Louisiana, Texas a Arizona, kde ve městě Phoenix pokračuje série s denními maximy nad 43 stupni, která trvá od začátku měsíce. Vedra aktuálně opět zesilují a očekává se, že nadprůměrně vysoké teploty tento týden zasáhnou většinu amerického území včetně severu a severovýchodu. „Nebezpečné“ podmínky s pocitovými teplotami nad 39 stupňů se v úterý čekaly v oblastech s 55 miliony obyvatel.

Vysoká teplota Středozemního moře

Horko je ale i na jihu Evropy. Výzkum španělského Institutu mořských věd (ICM) upozornil na to, že Středozemní moře dosáhlo v pondělí své nejvyšší denní teploty.

„Byl překonán nový rekord (…) mediánové denní teploty na hladině Středozemního moře, a to 28,71 stupně Celsia,“ uvedli vědci z barcelonského výzkumného institutu na základě analýzy satelitních údajů evropské služby Copernicus. Předchozí rekord z 23. srpna 2003 činil 28,25 stupně.

Mezi italským ostrovem Sicílie a městem Neapol byly lokálně zaznamenány teploty vody dokonce přesahující třicet stupňů, což je o čtyři stupně nad normálem.

Tyto údaje musí ještě potvrdit služba Copernicus. Španělští výzkumníci jsou však podle AFP přesvědčeni, že číslo je správné minimálně na jedno desetinné místo. Vědci dávají přednost teplotnímu mediánu před průměrem, který bývá příliš ovlivňován extrémními teplotními výkyvy v izolovaných částech Středomoří.

Oblast Středomoří, kterou tento měsíc zasáhly rekordní vedra a rozsáhlé lesní požáry, je mezivládním panelem OSN pro změny klimatu (IPCC) dlouhodobě hodnocena jako ohnisko projevu globálních klimatických změn. „Od osmdesátých let dvacátého století došlo k drastickým změnám v mořských ekosystémech Středozemního moře, a to jak s ohledem na pokles biologické rozmanitosti, tak s ohledem na příchod invazních druhů,“ uvádí IPCC.