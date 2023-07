Izraelský premiér Netanjahu je po operaci, v noci dostal kardiostimulátor

Netanjahu byl 15. července převezen do nemocnice, protože se necítil dobře. Některá izraelská média informovala, že doma omdlel, spadl a uhodil se do hlavy. Do nemocnice byl ale podle nich přivezen při vědomí. Podstoupil sérii vyšetření, včetně kardiovaskulárních, po nichž nemocnice oznámila, že byl dehydratovaný, ale jeho zdravotní stav je výborný. Lékaři mu tehdy dali srdeční monitor, zdůvodnili to potřebou „rutinního sledování“.

Loni v říjnu Netanjahu zkolaboval při modlitbě v jeruzalémské synagoze. Také tehdy byl převezen do nemocnice, kde mu lékaři provedli nezbytné testy. Jejich výsledky byly podle médií normální.

Netanjahu je nejdéle sloužícím izraelským šéfem vlády. Během patnácti let byl premiérem několikrát a jeho současná vláda nastoupila do úřadu loni v prosinci. V současnosti čelí Netanjahu se svým kabinetem protestům kvůli soudní reformě. I večer před premiérovou operací se v jeruzalémských ulicích sešlo na 200 tisíc lidí, kteří se domnívají, že by změny v soudnictví ohrozily izraelskou demokracii.