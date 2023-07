Vedení Berlusconiho strany přebírá šéf diplomacie Tajani. Chce naplnit vize svého zesnulého předchůdce

Tajani strávil většinu své kariéry mimo Itálii. Působil jako evropský komisař v Bruselu a jako předseda Evropského parlamentu. Podle agentury AP politik postrádá charisma svého předchůdce a nepatří mezi nejpopulárnější italské činitele.

Nový předseda slíbil, že bude usilovat o to, aby se Berlusconiho vize stala skutečností. Dodal ale, že to není snadný úkol, protože Berlusconi stranu vedl téměř třicet let a „nikdo takový jako on už nikdy nebude“.