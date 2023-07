Spojené státy se mění. Obyvatelstvo stárne, bělochů ubývá, ukázalo sčítání

Americká populace stárne nejrychlejším tempem za posledních 130 let. Vyplývá to z nově zveřejněných údajů tamního statistického úřadu. Zatímco v roce 1980 byl průměrný věk Američanů 30 let, nyní je to téměř 39. Důvodem je, stejně jako v případě Evropy, nízká porodnost.