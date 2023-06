Prigožin je postižen vlastní velikostí a Putin už není mocný vládce, míní bývalý velvyslanec Kolář

„Vyhodnotil si, že to může zkusit, protože chtěl. Najednou mu ale pravděpodobně došlo, že v tažení na Moskvu nebude podporován oficiálními složkami, což si možná chvíli myslel, protože se mu asi při kritice Šojgua a Gerasimova dostávalo signálů, že to dělá správně,“ naznačil Kolář.

„Právě to u něj samotného možná vyvolalo dojem, že je předurčen k tomu, aby nastolil pořádek. To se některým magorům stává, že jsou postiženi vlastní velikostí a neomylností,“ doplnil.

Při tažení na Moskvu wagnerovce nikdo nezastavil. Vojáci žoldnéřské skupiny obsadili Rostov na Donu, armádní letiště ve Voroněži a překonali vzdálenost přes sedm set kilometrů. Podle bývalého velvyslance v Rusku to vypovídá spíše o netečnosti než o podpoře.

„Ruská společnost trpí syndromem naučené bezmocnosti. Lidé mají pocit, že nemají možnost věci ve své zemi ovlivňovat,“ zdůraznil Kolář, který zároveň poznamenal, že prezident Putin vychází ze sobotní vzpoury jako poražený. „V tuhle chvíli mu podle mě Rusové příliš nevěří.“

Princip strachu

Současný poradce českého prezidenta Petra Pavla dále konstatoval, že už ruský vládce není tak mocný, jak se snaží prezentovat.

„Princip strachu, který byl v Rusku odjakživa určující, už teď asi fungovat nebude. A Putin to ví. Celou dobu ho využíval, stavěl na něm svou moc a najednou se lekne Prigožina a nabídne mu východisko, aby se nedělo, co by neměl pod kontrolou? Jak je možné, že ho mocný vládce nerozmáčkl jako červa?“ přemítal Kolář a pozastavil se i nad hledáním šéfa wagnerovců ruskou tajnou službou FSB.

„Otázkou je, zda FSB bude chtít Prigožina najít. Nebo už přemýšlí o tom, jak se zbavit Putina,“ dodal Kolář.