Prigožin je sice zločinec, ale není to hloupý člověk, říká analytik Votápek

„Dejme tomu, že ujeli (wagnerovci, pozn. red.) tisíc kilometrů během 36 hodin bez viditelných problémů,“ kalkuluje Votápek. Připomněl také fakt, že jim policie vyklízela cestu, což podle něj není normální. „Musíme se ptát, co za tím bylo nebo co je pod povrchem,“ připojuje s tím, že Prigožin na jednu stranu přijde o svou armádu a půjde do běloruského exilu, ovšem je otázkou, jestli sobotní události nejsou spíše porážkou šéfa Kremlu Vladimira Putina.

„Začal si posilovat svoji pozici tím, že začal víc a víc veřejně vystupovat v takové populisticko-protielitářské roli, že on je vlastně ten, kdo říká pravdu,“ dodává Votápek k nedávným neshodám mezi Kremlem a Prigožinem.

„Lidem se to líbí, začal si získávat tuto politickou podporu. Málo platné, pomalu se z něj stává politická figura právě díky tomu, že dokáže oslovovat veřejnost, dokáže na svou stranu přitáhnout veřejné mínění.“

Votápek dodává, že neví, kdo je vítězem, ovšem jako poraženého označil ruský stát. „Ukázal se být velice slabý, není prostě možné, aby nějaká vzbouřenecká jednotka projela osm set nebo tisíc kilometrů a nikdo jí seriózně nezastavil,“ popisuje. Celá konstrukce ruského státu se podle něj rozpadá.

Oslabený ruský stát

Konstatoval, že projev Putina, který přišel zhruba po dvanácti hodinách trvání vzpoury, byl „šíleně pomalu, pozdě, špatně“. „My nevíme, kde teď momentálně je,“ řekl ke spekulacím ohledně současného působiště Putina.

„Prigožin je sice zločinec, kriminálník, ale není to hloupý člověk, ukázal se jako velmi schopný velitel a že by přistoupil na řešení, které ho vlastně odstřihne od jeho vojáků… Co s ním bude, je budoucnost velmi nejistá, velice chmurná a naprosto souhlasím s tím, že ruský establishment je mstivý.“

Putin je v současné chvíli podle Votápka velmi oslaben. „To, jak on se zachoval, to nebyl vůdce v době krize, vůdce v době války má osobně jet na hranice Moskevské oblast a aspoň do kamery dělat, že tam organizuje obranu, pochválit nějakého velitele. Ne zalézt neznámo kam, patrně do svého bunkru a odtud posílat nějaké videospoty,“ shrnuje.