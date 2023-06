Americké námořnictvo pravděpodobně zachytilo implozi ztracené ponorky už v neděli

Co implozi Titanu způsobilo, není jasné, podle expertů to ale mohlo být lehké narušení jeho vnějšího pláště.

Podmořský technik a potápěč Pavel Gross zmínil, že tlaková komora ponorky byla vyrobena z karbonu. „To je náročná technika, která vyžaduje nejpreciznější kontroly při výrobě. Tohle všechno zřejmě bylo hrubě zanedbáno a citlivá konstrukce to nevydržela.“

Katastrofická imploze je neuvěřitelně rychlá a nastane během pouhého zlomku milisekundy, popsala stanici CNN Aileen Maria Martyová, bývalá námořnice a nyní vyučující na americké Floridské mezinárodní univerzitě (FIU). „Celá ponorka by se zhroutila sama do sebe dříve, než by si lidé uvnitř vůbec uvědomili, že nastal nějaký problém,“ řekla Martyová. „Nakonec z tolika způsobů, jak můžeme zemřít, je tento bezbolestný,“ dodala.

Hlavní otázkou vyšetřování neštěstí nyní bude, zda příčinou bylo selhání konstrukce. Tlak panující v této hloubce by znamenal, že v takovém případě došlo k „velmi silné implozi hlavního těla ponorky,“ řekl BBC Blair Thornton z anglické Southamptonské univerzity.

Dostupné informace a nalezené trosky odpovídají „katastrofické implozi“ i podle anglického kontradmirála Johna Maugera. Dálkově řízená plavidla totiž na dně oceánu našla dvě oblasti trosek, z nichž jedna obsahovala záď ponorky a druhá konstrukci na spodní části plavidla, což naznačuje, že se roztrhlo na kusy.

Úřady, které budou pověřené vyšetřováním nehody, se podle bývalého kapitána ponorky britského královského námořnictva Ryana Ramseyho pokusí shromáždit co největší množství trosek.

„Neexistuje žádná černá skříňka, takže nebudeme schopni vysledovat poslední pohyby samotného plavidla,“ uvedl Ramsey, podle kterého se ale jinak postup vyšetřovatelů neliší například od prověřování havárie letadla.

Camerona nehoda nepřekvapila

Osud ponorky a její posádky nepřekvapil režiséra Jamese Camerona. Ten se v rámci přípravy filmu Titanic opakovaně potopil k vraku lodi, celkem navštívil oceánské dno třiatřicetkrát.

„Překvapila mě podobnost s tragédií Titanicu, kdy byl kapitán opakovaně varován před ledovci na trase lodi, ale přesto při bezměsíčné noci pokračoval plnou rychlostí do ledového pole a mnoho lidí kvůli tomu zahynulo,“ řekl Cameron ABC News. „A vzhledem k tomu, že se velmi podobná tragédie, kdy varování nebyla vyslyšena, odehrála přesně na tom samém místě (…), si myslím, že je to prostě šokující. Je to opravdu neskutečné,“ dodal.

V dalším rozhovoru s televizí CNN Cameron uvedl, že zpráva o implozi Titanu pro něj rozhodně nebyla překvapením. Řekl, že když se v pondělí poprvé dozvěděl o incidentu s Titanem, spojil se se svými známými, kteří se věnují hlubinným ponorům a do půlhodiny zjistil, že ponorka ztratila komunikaci i sledování současně. „Jediný scénář, který mě napadl a který by to mohl vysvětlit, je imploze,“ uvedl a vyjádřil soustrast pozůstalým.

Existovaly obavy o bezpečnost

Už před tím, než pobřežní stráž oznámila, že ponorka implodovala, si média všímala toho, že neměla potřebnou certifikaci. V roce 2018 upozornil dopisem ředitel námořních operací společnosti OceanGate David Lochridge, že potřebuje další testy, a zdůraznil „potenciální nebezpečí pro cestující Titanu“, napsal server The New York Times (NYT) s odkazem na soudní dokumenty.

Dopis podepsaly více než tři desítky lidí, včetně oceánografů, průzkumníků mořských hlubin, inženýrů a představitelů firem vyrábějících ponorky, napsal server NYT.

Jménem americké Společnosti pro námořní technologie v něm vyjádřili „znepokojení“ týkající se vývoje ponorky a chystaných expedic a také obavy, že „experimentální přístup“ společnosti OceanGate by mohl vést k problémům, a to včetně katastrofických.

Generální ředitel OceanGate Stockton Rush před kamerou v minulosti připustil, že v rámci inovací porušil řadu pravidel. „Chci, aby si mne lidé pamatovali jako inovátora… Porušil jsem nějaká pravidla, abych tohle vyrobil. Myslím, že jsem je porušil na základě logiky a dobře navržené konstrukce, karbonová vlákna a titan se nepoužívají, ale já to udělal,“ řekl.