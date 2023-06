V Izraeli se vzájemně vraždí arabské gangy. Za špinavou práci platí frustrované mládeži

Třetí největší arabské město v Izraeli Umm el-Fahm vypadá na první pohled poklidně. Za kulisami nových aut, restaurací a obchodů se ale skrývají problémy – od obchodu s drogami až po nájemné vraždy. „Máme tu v současnosti nezaměstnanost okolo třiceti procent. Obzvláště mezi mladými muži,“ říká zástupce starosty města Vádží Džamíl.

Mafie za kriminální činy mladíkům platí. Ceník je přitom veřejným tajemstvím. „Pokud střílíte na nohy, je to prý za tisíc šekelů, do horní části těla je to pět tisíc. Pokud někoho zabijete, záleží na tom, koho. Může to být deset, 25 nebo i 50 tisíc šekelů,“ tvrdí Bašár Nachaš, jeden z obyvatel města Jafa an-Naserija poblíž Nazaretu, kde zemřelo 8. června při střelbě v automyčce pět lidí.

Další problém představuje kult zbraní. Na rozdíl od palestinských militantních skupin na Západním břehu, pro které je puška symbolem boje proti židovskému státu, se Arabové v Izraeli zabíjejí navzájem. Nelegálních zbraní jsou desítky tisíc. Počet vražd mezi arabskou menšinou už letos překročil stovku.