Indickým státem Manípur dál otřásá etnické násilí

„Přestřelka začala kolem desáté hodiny večer místního času, a pak dlouho pokračovala. Zatím máme zprávy o devíti mrtvých a deseti zraněných,“ řekl novinářům policejní superintendant K. Šivakanta Singh.

V Khamenloku podle indických médií vybuchlo několik bomb nastražených bojovými skupinami. „Nezranění vesničané vyběhli ze svých domů a utekli do bezpečných oblastí. Kmenoví bojovníci však na prchající vesničany zahájili palbu. Do Khamenloku byly vyslány další jednotky. Po několikaminutové přestřelce se kmenoví ozbrojenci stáhli,“ píše server The Hindu.

Podle úřadů zemřelo minimálně jedenáct lidí a mnoho dalších je těžce zraněno. Vesnice se stala bojištěm mezi znepřátelenými kmeny. Skupiny mají často moderní a sofistikované zbraně, které ukradly policii a armádě.