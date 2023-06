Tragickou srážku vlaků v Indii způsobila chyba v signalizaci, oznámil ministr

Přeplněné jsou v těchto dvou místních nemocnicích i márnice a patologové nestíhají. Během dne přijížděly navíc rodiny, které hledaly své blízké, živé či mrtvé. Dostat se do okresu Balasúr, kde se nehoda stala, je ale nyní problém kvůli přerušené železniční dopravě.

Většina obětí i zraněných byla převezena do dvou nemocnic, které v sobotu byly zcela přeplněné a podobnou situaci nezažily. Podle lékaře jedné z těchto nemocnic měli v minulosti na akutním příjmu maximálně sto vážně zraněných pacientů za den, v sobotu jich bylo přes pět set.

AP také uvedla, že ještě v sobotu večer se našlo v troskách patnáct těl a že v neděli ráno byly vyprošťovací práce ukončeny. Podle Reuters bylo ještě v neděli brzy ráno pět mrtvých převezeno do blízké školy, která funguje jako improvizovaná márnice.

Sílí volání po rezignaci ministra železnic

Největší železniční neštěstí v Indii v tomto století se stalo v pátek kolem 19:00 místního času (15:30 SELČ) ve státě Urísa u železniční stanice ve vesnici Bahanaga asi 270 kilometrů od Kalkaty. Podle agentury ANI osobní vlak Coromandel Express vjel kvůli špatně postavené návěsti na jinou kolej, narazil do stojícího nákladního vlaku a řada jeho vagonů vykolejila. Ty pak narazily do dalšího rychlíku s cestujícími.

Server Hindustan Times v neděli připomněl, že indický parlament loni dostal zprávu auditorů o stavu železnic, z níž mimo jiné vyplynulo, že hlavní příčinou nehod v Indii v předchozích letech byla špatná údržba tratí. Podle indických médií se v ní rovněž píše, že investice do renovace železniční infrastruktury v posledních letech klesaly a ani ty peníze, co byly na to vyčleněny, nebyly plně využity.

„Přijměte zodpovědnost a rezignujte. Už před měsíci železniční experti varovali před nedostatečným signalizačním systémem, ale vy jste je nevyslyšel a jen propagoval své ministerstvo s fotkami nových luxusních vlaků,“ vzkázal jeden z uživatelů Twitteru ministrovi železnic. I další vládu kritizují, že investovala do projektů pro vyšší střední třídu, a ne do infrastruktury, kterou používají ti chudší. „Kdyby se tolik nevěnoval svému PR, toto by se nestalo,“ napsal další uživatel Twitteru.