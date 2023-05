KLDR oznámila, že se neúspěšně pokusila vyslat špionážní družici

Severní Korea se pokusila vyslat do vesmíru špionážní vojenskou družici, uvedla podle agentury Reuters tamní státní média. První pokus za posledních sedm let ale podle nich skončil neúspěchem, když se porouchal druhý stupeň rakety nesoucí satelit a systém se zřítil do Žlutého moře. Start rakety předtím spustil krátký poplach v Jižní Koreji a Japonsku, úřady a média obou zemí rovněž hovořily o selhání rakety. Její pád si podle nich nevyžádal na jejich území žádné škody.