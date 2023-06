Ve frustrovaném Chile posílila krajní pravice. Obdivovatelé Pinocheta připraví novou ústavu

Dle Radka Bubna ze střediska ibero-amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy by před pár lety vítězství krajní pravice v Chile, která stojí mimo post-pinochetovský konsensus mezi pravicí a levicí, nebylo možné. „Stejně tak ovšem v Chile donedávna nebyl představitelný úpadek historického středu a umírněné levice. (…) Stranický systém v Chile se prostě mění jako ve většině západních zemí a tyto změny konstituují novou normalitu, nikoli dočasnou anomálii,“ ujasnil pro ČT24.

Předvolební průzkumy ukazovaly, že téměř polovina voličů nebyla rozhodnutá. To dle Perutky znamená, že mnoho z nich volbu PLR tajilo. Nutno podotknout také fakt, že ačkoliv byla volební účast povinná, přibližně patnáct procent lidí hlasování bojkotovalo. Dvacet procent pak tvořily neplatné hlasy či prázdné lístky. „Zhruba třetina voličů tak nehlasovala, v čemž můžeme vidět jistou frustraci z politické situace v Chile, což právě nahrává populistickým či rovnou nesystémovým stranám,“ říká Perutka.

Novinářka Rocio Montesová vítězství PLR označila jako „zemětřesení v chilské politice“ a agentura Reuters psala o „kruté volební porážce prezidenta Borice“. Dle španělského deníku El País neexistuje jediný určující faktor, který by vysvětlil, jak se Republikánské straně podařilo získat třiadvacet křesel v jednapadesátičlenném ústavodárném orgánu.

„Po trendu, který se stal známým jako ‚růžová vlna‘ Latinské Ameriky (příklon jihoamerických zemí doleva, pozn. red.), dochází k odporu veřejného mínění proti vládám, které nebyly schopny zkrotit inflaci, pozvednout ekonomiku nebo vyřešit narůstající kriminalitu,“ jak upozorňuje Americas Quarterly.

Podle Perutky Republikánská strana dokázala zužitkovat úspěch svého lídra José Antonia Kasta, který skončil v prezidentských volbách v roce 2021 na druhém místě. Kast sice prohrál, ale dokázal získat kolem čtyřiačtyřiceti procent hlasů. „Už tehdy se profiloval jako kritik zavedených politických pořádků, kdy se střídaly levicové vlády s pravicovými, aniž by řešily socioekonomické problémy země,“ podotkl Perutka.

Republikánská strana tak podle Chile Today soustředila svou volební kampaň právě na kriminalitu, a to úspěšně.

Především narůstající kriminalita je dle Americas Quarterly příčinou, proč popularita prezidenta a levice celkově v zemi klesá. Míra vražd v roce 2022 meziročně stoupla o dvaatřicet procent. Podle průzkumu veřejného mínění společnosti Cadem z března 2023 tři čtvrtiny dotázaných Chilanů mají obavy, že se stanou obětí zločinu. Třiašedesát procent dotázaných ve stejném průzkumu uvedlo, že neschvaluje vládnutí Gabriela Borice.

Od 90. let vznikly některé militantní mapučské organizace, například CAM (Coordinadora Arauco-Malleco). Ty bojují za stažení chilského státu z takzvaného Wallmapu, což je jimi nárokované území rozprostírající se na sever za Santiago a na východ k Atlantiku.

Členové strany včetně jejího předsedy José Antonia Kasta opakovaně vyjadřují obdiv k vládě diktátora Augusta Pinocheta. „Kdyby byl Pinochet naživu, volil by mě,“ řekl Kast v roce 2017 během jeho první prezidentské kampaně, kde ještě kandidoval jako nezávislý. Obliba Pinochetovy vlády je však dle Perutky založena na značně idealizované až vykonstruované představě, která má s realitou nemnoho společného.

Sám Perutka by se přikláněl k označení strany za konzervativní populistickou pravici. „Radikální je v některých ohledech jejich rétorika, ale co udělají, pokud se dostanou k moci a narazí na realitu, to je otázka. Netají se ostatně podporou Jaira Bolsonara (bývalý prezident Brazílie, pozn. red.) a ten během mandátu moc slibů nenaplnil,“ ujasnil odborník. I z toho důvodu nejsou podle něj některá alarmistická prohlášení o ohrožení chilské demokracie prozatím na místě.