Walt Disney zrušil miliardový projekt na Floridě, důvodem je spor s guvernérem DeSantisem

Jde jen o další kapitolu více než rok trvajícího příběhu, ve kterém proti sobě bojují společnost Myšáka Mickeyho a floridský guvernér Ron DeSantis. „Můžu vám říct, že Disney dostával za posledních šedesát let na Floridě všechno, co si přál, ale teď je tady nový šerif a určitě nebudeme uhýbat,“ prohlásil guvernér.

DeSantis se zřejmě chystá kandidovat na prezidenta

Floridský guvernér a odpůrce progresivismu se stal v posledních letech hvězdou Republikánské strany. Do čela státu se postavil v roce 2019 a provedl ho pandemií. Loni svůj mandát jasně obhájil a začalo se veřejně mluvit o prezidentské kandidatuře, kterou by měl oznámit příští týden.

Už teď ale objíždí některé státy. „Jsme hrdí na to, co jsme dokázali na Floridě. Jsme hrdí na to, co jste vy dokázali v Iowě. Ale já jsem teprve začal bojovat,“ uvedl nedávno v Iowě.

„Myslím, že kdyby teď republikáni nominovali někoho, jako je DeSantis nebo někoho jiného než Donalda Trumpa, tak by měl vysokou šanci porazit Joea Bidena,“ míní americký politolog Christopher Tuttle.

Jenže je to právě exprezident Donald Trump, kdo stojí DeSantisovi v cestě za republikánskou nominací. Ačkoliv bývali spojenci, dnes se staví proti sobě. „Ron DeSvatý. Slyšeli jste vůbec o DeSantisovi? DeSvatoušek. Ne. Ani nevíme, jestli kandiduje,“ navážel se Trump do floridského guvernéra.

Bývalý nájemce Bílého domu má zatím k nominaci nakročeno lépe. Trumpa podle posledních průzkumů podporuje až 56 procent republikánů. Na guvernéra Floridy má náskok 36 procentních bodů. Stranické primárky se rozjedou začátkem příštího roku.