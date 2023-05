Izrael útočil v Pásmu Gazy, mezi mrtvými jsou vysoce postavení teroristé i civilisté

Podle izraelské armády byl útok, do kterého se zapojilo na čtyřicet letadel, veden „profesionálně a s přesností“. Kromě vedení skupiny cílil také na vojenskou infrastrukturu a zařízení na výrobu zbraní islamistické skupiny.

Před týdnem útočili teroristé na Izrael

Útoky se uskutečnily necelý týden poté, co na Izrael z Pásma Gazy ozbrojenci vystřelili přes sto raket v reakci na úmrtí činitele Islámského džihádu, který v izraelském vězení držel 86 dní hladovku.

Také tentokrát Izrael počítá s možností odvety, a uzavřel proto podle listu The Jerusalem Post hraniční přechody do Gazy. Izraelcům žijícím poblíž tohoto pásma při Středozemním moři nařídil, aby do středy zůstali v blízkosti krytů. Školy zde budou úterý zavřené.