Francie zakáže prodej zahradních bazénů. Důvodem je sucho

„Pyrénées-Orientales jsou departementem, kde už více než rok nepršelo celý den. Když jste v takové krizi, je to opravdu jednoduché – jde o pitnou vodu a nic jiného,“ popsal Béchu. „Změna klimatu je tady a teď. Musíme se vymanit z naší kultury hojnosti. Musíme projevit mnohem větší zdrženlivost v tom, jak využíváme zdroje, které máme,“ doplnil.

Béchu vysvětlil, proč se úřady rozhodly přistoupit k zákazu prodeje zahradních bazénů: „Je to proto, aby se lidé nenechali zlákat k tomu, co ve skutečnosti stejně dělat nesmějí – tedy k jejich napouštění,“ uvedl.

Pyrénées-Orientales se staly čtvrtým departementem, kde je sucho oficiálně na „krizové“ úrovni. Více než čtyřicet dalších, což představuje téměř polovinu země, je na úrovni „výstrahy“ nebo „bdělosti“, což předznamenává ještě větší nedostatek než v loňském roce.

V některých oblastech jsou hladiny vodonosných vrstev tak nízké, že se odborníci obávají prosakování solí z moře, což by způsobilo, že by se voda z vodovodu nedala pít. Jejich nízká hladina také znamená vyšší koncentraci znečišťujících látek, což by mohlo rovněž vážně poškodit kvalitu vody.

Nový vodní program

Prezident Emmanuel Macron minulý měsíc vyhlásil celostátní vodní program a slíbil investice, které mají omezit úniky vody a zvýšit recyklaci. Nastínil také „progresivní vodné“, podle kterého by spotřeba nad určité množství – například pro bazény – byla zpoplatněna vyššími sazbami.

Podle Béchua hrozí, že v letošním roce přijde o dodávky vody přibližně dva tisíce vesnic a měst. V loňském roce mělo vážné problémy tisíc obcí, z nichž asi čtyři sta muselo být vybaveno lahvemi nebo mobilními cisternami. „Válka o vodu vyvolaná poklesem zásob je skutečnou hrozbou pro naši národní soudržnost,“ řekl ministr.