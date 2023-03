Snížit spotřebu a reformovat zemědělství. Macron představil plán hospodaření s vodou

„Ale my musíme jít mnohem dát a udělat mnohem víc, abychom se na letošní léto připravili,“ prohlásil dnes Macron. „Vláda zahrne vodu do systému Ecowatt, aby každý věděl, jak má svoji (spotřebu) přizpůsobit aktuální situaci,“ dodal. Ecowatt je francouzský systém a mobilní aplikace pro úsporu energie, který uživatele informuje o situaci v elektrické síti a doporučuje, jak plánovat spotřebu energie při vyšším odběru, jako například nabíjení elektromobilu.

Macronův plán na desetiprocentní úsporu vody ve všech odvětvích do roku 2030 je méně ambiciózní než jeho slib z roku 2019, kdy hovořil o snížení odběru vody z přírodních nádrží a podzemních vod o deset procent do roku 2025 a o 25 procent do roku 2035, uvádí TF1.

Desetiprocentního snížení podle Macrona Francie dosáhne kromě prostého šetření vodou také díky investicím do recyklace odpadních vod, transformací zemědělství a rychlejší renovací vadného potrubí, ze kterého voda uniká, píše deník Le Figaro.