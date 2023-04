Evropské námořnictvo by mělo hlídkovat v Tchajwanském průlivu, uvedl Borrell

„Tchaj-wan je jednoznačně součástí našeho geostrategického okruhu, který má zaručit mír,“ podotkl v úterý Borrell ve svém projevu, kterým zahájil rozpravu o Číně v Evropském parlamentu. „Nejen z morálního důvodu je nutné akci proti Tchaj-wanu nutně odmítnout. Je to také proto, že by to pro nás bylo z ekonomického hlediska nesmírně závažné, protože Tchaj-wan má strategickou roli ve výrobě nejmodernějších polovodičů,“ dodal.

Borrell se tak vyjádřil poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron varoval před zatažením Evropy do konfliktu mezi USA a Čínou o autonomii Tchaj-wanu. Macronovy komentáře po návštěvě Číny vyvolaly kritiku některých politiků v USA i uvnitř EU.

Šéf unijní diplomacie měl v polovině dubna vyrazit na třídenní návštěvu Číny, cestu však musel odložit kvůli pozitivnímu testu na covid-19.