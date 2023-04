Egypt chtěl Rusku tajně dodat desetitisíce raket, vyplývá z uniklého amerického dokumentu

Materiály jsou podle agentury Reuters označeny stupněm utajení NONFORN, což znamená, že je nelze poskytnout zahraničním zpravodajským službám. Výjimkou jsou materiály označené také FVEY (neboli Five Eyes; česky „pět očí“, což je aliance zpravodajských služeb zahrnující Austrálii, Kanadu, Nový Zéland, Británii a USA). Protože však ne všechny dokumenty jsou označeny FVEY, američtí představitelé se domnívají, že ten, kdo je vyzradil, mohl být Američan.

Co konkrétně je v dokumentech?

Dokumenty se týkají široké škály témat včetně těchto:

Ukrajina: V dokumentech jsou podrobnosti o ukrajinských náletech, zranitelnosti protivzdušné obrany či o velikosti některých ukrajinských vojenských jednotek.

Ruská žoldnéřská Wagnerova skupina: Jsou zde popisy kontaktů skupiny, včetně těch v Turecku nebo haitských vládních představitelů, a také informace o rostoucí přítomnosti organizace v Mali.

Francie: Podle jednoho z dokumentů má mít Francie vojáky na Ukrajině. To francouzské ministerstvo obrany v neděli dementovalo.

NATO: Podle deníku The Guardian se v dokumentu uvádí, že se na Ukrajině pohybují malé kontingenty speciálních sil ze států NATO. Vedle Francie se má jednat podle těchto tvrzení o USA, Británii či Lotyšsko.

Blízký východ: Informace o íránských jaderných aktivitách či informace o tom, že Spojené arabské emiráty jednají s Ruskem o pomoci při budování střediska pro údržbu některých zbraní.

Čína: Předpovědi, jak by Čína reagovala na ukrajinské údery uvnitř Ruska, nebo podrobnosti o britských plánech v indo-pacifické oblasti.

Severní Korea: Zmínky o raketových testech KLDR a hodnocení posledních severokorejských pokusů.

Izrael: Informace listu The New York Times o tom, že velitelé izraelské tajné služby Mossad podporovali celostátní protesty proti izraelské reformě soudnictví. Izraelská vláda to odmítla.

Egypt: Podle listu The Washington Post nařídil egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí vyrobit čtyřicet tisíc raket, které měly být tajně exportovány do Ruska, a to navzdory válce na Ukrajině.

Jižní Amerika: Informace o plánu brazilských představitelů navštívit v dubnu Moskvu, aby projednali plán zprostředkování na Ukrajině.

Afrika: Zhodnocení, že Francie bude mít pravděpodobně potíže s dosažením bezpečnostních cílů v západní a střední Africe.