Federální soudce z Texasu pozastavil registraci potratové pilulky. Z Washingtonu zní kritika

Americký federální soudce Matthew Kacsmaryk pozastavil platnost registrace potratové pilulky mifepristonu. Znamená to, že by se měla přestat prodávat. Ministerstvo spravedlnosti se chce proti rozhodnutí odvolat, může to učinit do sedmi dní, než verdikt nabude účinnosti. Situaci komplikuje rozhodnutí jiného soudce, které je zcela opačné.