Hašek by stíhal MOV za připuštění Rusů na olympiádu, Foldyna upozornil na americké války

Další host pořadu, bývalý hokejový brankář Dominik Hašek řekl, že za současných podmínek je každý běloruský a ruský sportovec reklamou na ruskou válku a ruské zločiny. A MOV to posvětil, „projeví se to v prodlužování a zesilování války,“ a proto jsou členové MOV trestně odpovědní za tisíce mrtvých, domnívá se Hašek.

Řekl, že Rusko i Bělorusko využívají sport jako propagandu, jejich sportovci by se proto neměli účastnit ani pod neutrální vlajkou. Zauvažoval, že by mělo možná dojít ke změně olympijské charty. Zmínil také, že v současné válce padlo přes dvě stě ukrajinských sportovců.

Sport by se měl odpolitizovat, myslí si Foldyna

Foldyna řekl, že každá země se chlubí svými sportovci. Měli bychom podle něj však postupovat principiálně, tedy co platí pro jednoho, musí platit i pro druhého. A tady se tak neděje, dodal.

Upozornil na četné války vedené v minulosti Spojenými státy, jejichž sportovci se přesto mezinárodních soutěží účastnili. Foldyna by proto chtěl odpolitizovat sport. „Sport, sportovci by měli národy spojovat, proto by se tam politika neměla plést.“ Poslanec vidí doporučení MOV jako pokus o principiální přístup a řešení. „Politika do sportu nepatří, čím víc ji tam budeme tahat, tak ten sport budeme znevěrohodňovat.“

Ondráček: Politika byla ve sportu vždy

Sociolog sportu a autor podcastu Outsider – A2larm Vojtěch Ondráček zmínil konzistentnost přístupu MOV, který nehledí na to, odkud sportovci pocházejí a co ta země dělá. Otázka by se podle něj měla otočit, tedy ne kdo se může účastnit, ale jestli vůbec je pořádání olympijských her v pořádku. Připomněl i různá vylučování a bojkoty v minulosti i to, že téměř proti každé konané akci byly demonstrace a protesty.

„Máme pocit, že MOV či olympiáda dlouhodobě ztělesňuje globální harmonii, ale musíme si uvědomit, že každé rozhodnutí MOV je výsledek politického boje. A politika byla ve sportu vždy,“ řekl Ondráček. Uvedl, že nyní je euroatlantická civilizace (koalice 35 zemí) proti účasti Rusů a Bělorusů, zatímco Africe či Asii je to částečně jedno.

Vznesl také otázku, zda jsme si jisti, že všichni sportovci by souhlasili (s eventuálním) postojem Českého olympijského výboru vyhlásit případný bojkot olympiády (letní olympiáda se má konat v Paříži v červenci a srpnu 2024) při účasti sportovců z Ruska a Běloruska.

Neměli by čeští sportovci mít možnost individuálního bojkotu a nerozhodovat za ně, ptal se dál. Připomněl, že se nyní rozjíždí olympijské kvalifikační soutěže, proto se MOV snaží rozhodnutí urychlit. Pro MOV by pak bylo nejhorší, pokud by se olympiáda vůbec nekonala, protože jde o velmi výhodný byznys, je přesvědčen Ondráček.