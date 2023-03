Řadu Izraelců těší možná obnova ztracených osad. Nebezpečný krok, hodnotí Palestinci

Rozhodnutí izraelských politiků kritizují i Spojené státy, kterým se dlouhodobě nelíbí rozšiřování z mezinárodního hlediska nelegálních židovských osad, jež patří mezi důvody, které brání v uskutečnění dvoustátního řešení palestinsko-izraelského konfliktu. „USA důrazně žádají Izrael, aby nedovolil návrat osadníků do této oblasti,“ prohlásil mluvčí amerického ministerstva zahraničních věcí Veant Patel.

Pro Palestince je možná obnova této a dalších tří osad provokací, protože leží mezi dvěma velkými palestinskými městy – Náblusem a Dženínem. „To, že Kneset zrušil vysídlení osadníků, je krok, který může být pro oblast Dženínu velice nebezpečný. Budeme čekat a sledovat, co se skutečně bude dít,“ poznamenal guvernér Dženínu Akram Radžúb.

„Lidé byli vystěhováni a domy zbořeny. A teď se sem vracíme, abychom to napravili,“ konstatovala ministryně izraelské vlády ze strany Náboženský sionismus Orit Strooková.

Skoro osmnáct let byla osada Chomeš jen vzpomínkou, teď izraelský parlament vystěhování osady anuloval. Hned následujícího dne na místo vyrazili nadšení stoupenci izraelské pravice.

Premiér Benjamin Netanjahu uvedl, že hlasování v Knesetu neznamená, že se na místě bude opět stavět, a izraelská armáda pak uzavřela přístup do lokality.

Zlepšení bezpečnosti?

Mnoho Izraelců by ale opětovné osídlení těchto vesnic vnímalo jako bezpečnostní pozitivum. Staronové židovské osady podle nich omezí operační volnost palestinským militantním organizacím, které působí právě v Dženínu a Náblusu.

„Domnívám se, že to bude mít značný dopad, protože to změní nebo spíš to má potenciál změnit rovnováhu sil v severním Samařsku,“ myslí si expert Jonatan Conricus z Izraelského obranného a bezpečnostního fóra.

Je to také symbolická tečka za rokem 2005, kdy naposledy v izraelské společnosti existovala jistá většina pro částečné stahování z některých židovských osad. Izraelská vláda tehdy rozhodla o zrušení všech židovských osad v Pásmu Gazy a také čtyř v severní části Západního břehu včetně Chomeše. „Nadešel den, kdy začneme ten nejtěžší a nejbolestivější krok,“ oznámil tehdy izraelský předseda vlády Ariel Šaron.

Naděje, že tento krok přinese mír, se ale nenaplnily a podpora pro další izraelské územní ústupky se poté rozplynula. Spor o Chomeš je tak i ukazatelem proměn izraelské společnosti.