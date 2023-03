„Mrija“ a další jednotky se starají o sestřelování dronů. Ukrajinci k tomu využívají také mrakodrapy

S ruskými útoky pomocí bezpilotních letounů se potýká také okolí hlavního města. „Máme za to, že to byly (drony) Šáhidy. Bohužel je to další z útoků, které postihly region,“ říká po další události mluvčí kyjevské oblastní policie Iryna Prjanyšniková.

Mezi jednotkami, které bojují s ruskými drony, je také „Mrija“, jež nese název po legendárním a už zničeném obřím letounu. Také tento tým ničí letadla, ovšem mnohem menší. „Efektivní zásah má do dvou kilometrů, ale dostřelí až na šest kilometrů,“ tvrdí o výbavě kulometů velitel jednotky Andryj.