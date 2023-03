Papež František slaví deset let v čele církve. Za největší dárek by považoval mír

„Podcast, a to je co?“ zeptal se na úvod nahrávky papež novináře Salvatora Cernuzia, který s ním vedl rozhovor. František v něm vzpomíná jak na své zvolení 13. března 2013, tak na události v dalších letech. „Je to, jako by se to stalo včera…. Čas letí, než se dnes vzpamatujete, už je zítřek,“ řekl při vzpomínce na konkláve, kde jej volící kardinálové vybrali jako nástupce papeže Benedikta XVI.

V podcastu ale došlo i na vážnější témata, včetně války na Ukrajině. „Nemyslel jsem si, že budu papež v době třetí světové války,“ podotkl František. „Působí mi obrovskou bolest, když vidím, že se všichni ti mladí muži nevrátí domů – a jestli to jsou Ukrajinci nebo Rusové, v tom nevidím rozdíl. Je těžké to akceptovat,“ dodal.

František nastoupil do čela církve za neobvyklých okolností poté, co jeho předchůdce rezignoval ze zdravotních důvodů. V předchozích staletích bylo zvykem, že papežové zastávali svůj úřad až do smrti. Zvolil také mnohem skromnější přístup ke své roli a mimo jiné se nepřestěhoval do Apoštolského paláce a žije v Domě svaté Marty, který slouží i jako penzion pro duchovní.